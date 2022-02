STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Unione Europea è pronta a reagire con misure di emergenza e un sostanzioso pacchetto di sanzioni nel caso la Russia invada L’Ucraina”. Lo ha ribadito la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo commentando la situazione di tensione al confine tra Russia e Ucraina. “L’Unione europea è nata per mettere fine ai conflitti e per garantire il diritto di vivere in libertà ed è inaccettabile che tutt’oggi si parli di guerra e del desiderio del Cremlino di imporsi sulle volontà dei cittadini ucraini”, ha continuato von der Leyen. Il colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro britannico Boris Johnson e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg lascia la strada secondo la presidente a un solo messaggio: “Non scegliere la guerra”.

“Ho constatato che l’alleanza transatlantica non era così forte da molto tempo, se la Russia decidesse di prendere la strada della guerra, le conseguenze sarebbero terribili per via delle molte perdite umane, della rottura dei rapporti inter-diplomatici e anche per la stessa economia russa che dipende enormemente dall’Europa per le tecnologie high-tech”, ha detto von der Leyen, invitando la Russia a “scegliere la via della pace per lavorare su una prosperità futura sulla base dei principi fondamentali inseriti nella Carta delle Nazioni Unite”.

“L’Europa sta facendo inoltre grandi passi per limitare la dipendenza energetica: in queste settimane sono stati conclusi accordi con diversi partner per le forniture di gas liquefatto e prevediamo un rafforzamento dei gasdotti e inter-connettori di gas in Europa per creare la base per l’idrogeno verde del futuro”, ha concluso il capo dell’esecutivo europeo.

(ITALPRESS).

