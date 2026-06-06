VENEZIA (ITALPRESS) – La Regione del Veneto nell’ambito della Politica di Coesione 2021-2027, promuove il concorso creativo rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Un’occasione per raccontare, attraverso video, podcast o vodcast, come immagini il futuro dell’Europa e del tuo territorio. E’ possibile scegliere tra due temi: “L’Europa che vorrei – Voci dalla prossima generazione” e “Innovazione e futuro”, dando voce a esperienze, idee e visioni sui temi di lavoro, formazione, ambiente, mobilità, ricerca e innovazione.

L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla Politica di Coesione europea; rafforzare il legame tra istituzioni e nuove generazioni; promuovere partecipazione civica e senso di appartenenza europea; sviluppare competenze narrative e audiovisive; valorizzare idee, esperienze e visioni dei giovani sul futuro dei territori. Il concorso è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti o attivi nel territorio della Regione del Veneto. La partecipazione è aperta: a singoli partecipanti e a gruppi (da un minimo di 2 a un massimo di 5 componenti). Le candidature potranno essere presentate entro il 31 luglio.

– foto di repertorio IPA Agency –

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