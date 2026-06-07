ROMA (ITALPRESS) – Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi parteciperà domani a Lussemburgo al Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell’Unione Europea, in rappresentanza del Governo italiano. Nel corso dei lavori, l’Italia porterà all’attenzione dei partner europei due questioni strategiche per la competitività del sistema economico e logistico nazionale: la revisione delle politiche legate all’ETS nel settore marittimo e gli effetti della crisi nel Golfo sulle catene di approvvigionamento e sui trasporti internazionali.

L’Italia sosterrà un approccio pragmatico che concili sostenibilità ambientale e competitività delle imprese, chiedendo correttivi al sistema ETS per evitare distorsioni del mercato e penalizzazioni per i porti europei rispetto agli scali extra UE, con possibili ricadute negative sull’economia reale e sulla portualità nazionale. Sarà inoltre posta attenzione alla crisi nell’area del Golfo, che continua a incidere su costi logistici, tempi di consegna e stabilità delle catene di approvvigionamento, rendendo necessario un impegno europeo per rafforzare la resilienza del sistema produttivo e logistico continentale.

A margine del Consiglio sono previsti incontri bilaterali con rappresentanti delle istituzioni europee e dei principali Paesi membri per approfondire i dossier infrastrutturali e della mobilità di maggiore interesse strategico per l’Italia. L’obiettivo della partecipazione italiana sarà tutelare gli interessi nazionali e contribuire alla definizione di una politica europea dei trasporti sostenibile, competitiva e capace di rispondere alle nuove sfide economiche e geopolitiche.

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