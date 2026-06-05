Missione istituzionale di Alis a Bruxelles per incontrare il Commissario UE Tzitzikostas

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Si è conclusa la missione istituzionale di ALIS a Bruxelles, svoltasi nelle giornate del 3 e 4 giugno e dedicata ai principali dossier che interesseranno il futuro dei trasporti, della logistica, dell’intermodalità sostenibile, dell’energia e della competitività europea. Una fitta agenda di incontri che ha visto la delegazione ALIS, composta dal Vicepresidente e Direttore Generale Marcello Di Caterina, dal Vicedirettore e coordinatore ALIS Europe Antonio Errigo e dalla Responsabile delle Relazioni Istituzionali Diana Fabrizi, confrontarsi con autorevoli rappresentanti del Parlamento Europeo sui temi strategici per il settore, in particolare sulla revisione della direttiva ETS e del regolamento CO2.

Particolarmente significativo è stato l’incontro con il Commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, occasione di confronto sui temi prioritari per il comparto, in particolare sulla revisione della direttiva ETS per il trasporto marittimo, e sulle strategie necessarie per accompagnare la transizione energetica e digitale del sistema logistico europeo.

Nel corso della missione si sono poi svolti incontri istituzionali al Parlamento Europeo con Carlo Fidanza, Vicepresidente Esecutivo dell’ECR Party e Capo Delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Massimiliano Salini, Vicepresidente del Gruppo PPE e membro della Commissione ENVI per l’Ambiente, il Clima e la Sicurezza Alimentare, Elena Donazzan, Vicepresidente della Commissione ITRE per l’Industria, la Ricerca e l’Energia, Alessandra Moretti, membro della Commissione ENVI per l’Ambiente, il Clima e la Sicurezza Alimentare, Daniele Polato della Commissione INTA per il Commercio Internazionale, Paolo Borchia della Commissione ITRE e membro sostituto della Commissione TRAN per i Trasporti e il Turismo, Stefano Cavedagna, Vicepresidente della Commissione speciale EUDS sullo Scudo Europeo per la Democrazia e membro della Commissione IMCO per il Mercato interno e la protezione dei consumatori.

La delegazione ha inoltre partecipato alla roundtable sulle politiche europee per lo sviluppo delle filiere del biogas e del biometano organizzata dall’europarlamentare Dario Nardella, membro della Commissione AGRI.

“Questa missione a Bruxelles – afferma Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale di ALIS – ha rappresentato un’importante opportunità per portare all’attenzione delle istituzioni europee le esigenze delle nostre imprese associate e per contribuire concretamente al dibattito sul futuro della mobilità e della logistica. Il confronto con il Commissario europeo ai trasporti e al turismo sostenibili Apostolos Tzitzikostas assume un valore particolarmente rilevante in una fase in cui l’Europa è chiamata a definire scelte strategiche che avranno un impatto diretto sulla competitività delle imprese, sulla sostenibilità ambientale e sullo sviluppo dell’intermodalità”.

“ALIS continuerà a garantire il proprio contributo propositivo affinché le future politiche europee siano realmente in grado di sostenere crescita, innovazione e occupazione, ad iniziare dall’imminente revisione della direttiva sull’ETS che attendiamo per metà luglio e che auspichiamo possa recepire le nostre istanze, che abbiamo raccolto in un documento tecnico consegnato proprio nei nostri incontri presso le istituzioni europee. La missione – conclude – ha confermato il ruolo di ALIS quale interlocutore di riferimento nel dialogo con la Commissione e il Parlamento europeo, rafforzando l’impegno dell’Associazione nel rappresentare le istanze del mondo produttivo e logistico italiano all’interno dei processi decisionali che definiranno il futuro della mobilità sostenibile e della competitività europea”.

– Foto ufficio stampa ALIS –

(ITALPRESS).