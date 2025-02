WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel corso della conferenza stampa alla Casa Bianca il primo ministro britannico Keir Starmer ha applaudito l’impegno del presidente Donald Trump nel porre fine all’invasione russa dell’Ucraina, ma ha anche sottolineato che “non può essere la pace a premiare l’aggressore”. “La storia deve essere dalla parte del pacificatore, non dell’invasore”, ha detto Starmer dopo che i leader hanno tenuto colloqui sulla guerra tra Russia e Ucraina che va avanti da tre anni. Trump ha affermato che i negoziati per porre fine al conflitto sono “in fase molto avanzata”

Il tycoon ha rivelato di essere sicuro che il presidente russo Vladimir Putin non insisterà per far ricominciare la guerra nel caso in cui si dovesse arrivare a una tregua: “Stiamo lavorando duramente per porre fine a questa guerra. Penso che abbiamo fatto molti progressi e penso che si stia procedendo molto rapidamente. Voglio ringraziare tutte le persone che sono qui e che ci hanno lavorato, e vi faremo sapere cosa succede”, ha affermato Trump.

Nel corso della conferenza è stato chiesto a Trump se condivideva quanto scritto nell’articolo 5 del trattato della NATO, che di fatto prevede che i Paesi membri si difendano a vicenda: “Lo sostengo, non credo che ci sia motivo di non sostenerlo. Penso che avremo una pace di successo, penso che sarà una pace molto duratura”, ha aggiunto Trump.

Il presidente Usa ha quindi ufficializzato di aver accettato l’invito di re Carlo, giunto tramite Starmer, a fargli visita e incontrarlo. Trump ha inoltre rivelato che Sir Keir Starmer ha “provato” a convincere il presidente degli Stati Uniti a non imporre tariffe sulle importazioni dal Regno Unito, aggiungendo che le imposte potrebbero essere evitate.

– foto xp6/Italpress –

(ITALPRESS).