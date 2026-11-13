Ucraina, Salvini “Dal 2027 lavorare a ricostruzione, basta armi”

ROMA (ITALPRESS) - “Che l’Europa debba parlare con voce unica mi sembra ragionevole, che non si possa continuare all’infinito a sostenere una guerra che ormai si avvicina ai 5 anni, alle centinaia di migliaia di morti e alle decine di miliardi di costo, è altrettanto evidente. Si è chiuso il pacchetto che si riferisce a ciò che decise il Parlamento lo scorso anno, conto che dal 2027 come ministro possa lavorare con le imprese alla ricostruzione, sia in Ucraina che in Russia e non a ulteriori forniture di soldi e armi. Se parli con una voce ti ascoltano meglio, se parli con 4 voci è complicato”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del convegno organizzato da Ance “Programmiamo il futuro”, rispondendo a una domanda sull'Ucraina. xb1/sat/azn