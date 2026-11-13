Truffe ad anziani e bottino inviato per posta, carabinieri intercettano i pacchi

NAPOLI (ITALPRESS) - Non basta più fingersi carabinieri per sottrarre soldi e gioielli agli anziani. Adesso il bottino viaggia anche per posta. È il nuovo sistema escogitato da una banda di truffatori che, dopo aver messo a segno i raggiri in diverse regioni italiane, specialmente nel Nord Italia, spediva il denaro e i preziosi sotto falso nome, affidandoli al circuito postale per sottrarsi ai controlli. Un meccanismo scoperto dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che hanno recuperato 4 pacchi contenenti l’intera refurtiva. sat/gsl