Periferie, De Lucia “Il ripristino della legalità precondizione per il recupero”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il ripristino della legalità in tutta la città e la precondizione per il recupero del centro e anche delle periferie. Se non o facciamo riportare un livello pari al resto della città nelle periferie può diventare un problema". Lo ha detto Maurizio De Lucia, Procuratore di Palermo, intervenuto asll'incontro “Il valore del rilancio delle periferie urbane per la crescita socio-economica delle Aree metropolitane del Mezzogiorno d’Italia”. pc/azn