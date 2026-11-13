Meloni “Con la riforma dell’Irpef difendiamo il ceto medio”

ROMA (ITALPRESS) - "L'opposizione dice che noi tagliamo le tasse ai ricchi perché nel 2027 abbiamo esteso l'aliquota IRPEF del 33% fino ai redditi di 55.000 euro. E guardate, la cosa deve fare riflettere, perché quelli che lo dicono sono gli stessi che sui ricchi propongono una patrimoniale. E allora ci dobbiamo capire, perché: che cosa si intende per "ricco"? Faccio un esempio: un reddito di 55.000 euro è più o meno il reddito di un giovane medico appena assunto in ospedale. Una persona che ha studiato più di 10 anni per fare il medico, fa turni di notte, nei festivi in corsia, salva la vita delle persone, porta a casa più o meno 3.000 euro netti al mese. Per qualcuno è un ricco da spennare? Per noi è il ceto medio da difendere". Così in un video su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. sat/azn (Fonte video: Palazzo Chigi)