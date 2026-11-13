Infrastrutture, Salvini “No a cesure investimenti post Pnrr”

ROMA (ITALPRESS) - “Il mio impegno è di non avere una cesura post Pnrr”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del convegno organizzato da Ance “Programmiamo il futuro”. “Noi chiuderemo questo 2026 col record storico di produzione industriale di Ferrovie dello Stato, fra Rfi e Anas più di sedici miliardi, che sono tutti posti di lavoro per gli operai, i tecnici, e business per le imprese dell'edilizia e delle costruzioni - prosegue -. Penso al Piano casa, sono miliardi che andranno soprattutto alle piccole e medie imprese perché sono interventi da 25-30mila euro ad appartamento per fino a recuperare 60mila appartamenti. xb1/sat/azn