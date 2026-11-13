Mattarella “L’Unione Europea una scelta coraggiosa e lungimirante”

VICENZA (ITALPRESS) - "Statisti illuminati, dopo le lacerazioni e gli orrori della seconda guerra mondiale, dopo secoli di contrapposizioni, hanno compiuto la scelta coraggiosa e lungimirante di porre insieme il futuro dei popoli europei, ma questa scelta aveva una base molto forte, una dimensione è quella che stiamo trattando questa mattina, con la mostra che raccoglie questa espressione di grandissima profondità artistica che ha legato insieme artisti tedeschi e artisti italiani". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando al Teatro Olimpico di Vicenza all’inaugurazione della mostra “Ispirazione Europa - Italia e Germania - Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”. sat/azn (Fonte video: Quirinale)