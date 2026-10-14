KIEV (ITALPRESS) – Nuovi raid russi hanno colpito l’Ucraina nella notte. A Kiev sono state colpite delle infrastrutture energetiche. “Infrastrutture energetiche di Kiev e della sua regione sono state bersaglio di un massiccio attacco con missili balistici. La capitale sta subendo interruzioni di corrente”, ha dichiarato il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, in un messaggio pubblicato su Telegram.

“Ho parlato con il Primo Ministro Mark Carney. L’ho informato sull’ultimo attacco russo su Kiev e sull’assenza di preavviso da parte dei nostri partner riguardo al lancio del missile balistico. È la seconda volta questa settimana che l’Ucraina non riceve alcun preavviso”, ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver avuto un colloquio con il premier canadese. “È in corso un’operazione di soccorso – ha aggiunto – l’attacco ha danneggiato un edificio residenziale e l’incendio ha avvolto gli appartamenti dal primo all’ottavo piano. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto e gli abitanti stanno venendo evacuati. Finora è stata segnalata una persona uccisa e sei ferite. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”.

“C’è stato anche un attacco nell’area di un impianto energetico – una delle principali centrali elettriche di Kiev ha scritto ancora Zelensky – Contiamo sul sostegno dei nostri partner. Abbiamo anche discusso i contatti con gli Stati Uniti e gli sviluppi diplomatici che potrebbero verificarsi questa settimana. È importante che il mondo sostenga chiaramente la fine di questa guerra e passi reali verso la de-escalation – passi autentici che la Russia dovrà compiere realmente per porre fine alla sua guerra e ai suoi omicidi”.

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