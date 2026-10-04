Ucraina, raid russi colpiscono il ponte Nord di Kiev durante la visita di Merz

KIEV (ITALPRESS) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato oggi a Kiev per una visita di sostegno all’Ucraina. Nella mattinata un drone russo ha colpito il ponte Nord, uno degli otto ponti che attraversano il Dnepr nella capitale. Lo ha riferito su Telegram il sindado di KIEV, Vitali Klitschko.

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