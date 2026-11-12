Home Video News Europa Ucraina, Picierno “Sanzioni strumento più efficace per contenere Putin”
Ucraina, Picierno “Sanzioni strumento più efficace per contenere Putin”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La strada delle sanzioni è una delle strade diplomatiche più efficaci per contenere la volontà imperialista e criminale di Putin". Così la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Renew, Pina Picierno, in un’intervista alla Italpress, sul tema delle sanzioni alla Russia. xf4/ads/mca1