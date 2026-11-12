Stellantis Pro One rinnova i veicoli commerciali compatti con Smart Compact Van

LISSONE (MONZA (ITALPRESS) - Stellantis Pro One rinnova la propria offerta di veicoli commerciali compatti con Smart Compact Van, una nuova gamma sviluppata a partire dalle esigenze di chi utilizza quotidianamente il mezzo per lavoro. La proposta coinvolge quattro marchi del gruppo - Citroën Berlingo Van First, Fiat Professional Doblò EasyPro, Opel Combo Start e Peugeot Partner Active - e punta su razionalizzazione degli allestimenti, modularità e contenimento dei costi, senza rinunciare alle funzionalità considerate essenziali da artigiani, professionisti e piccole imprese. xv1/sat/gtr