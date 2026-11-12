Rosanna Lambertucci e Mara Venier “Siamo l’abbinata vincente”

ROMA (ITALPRESS) - Rosanna Lambertucci ha presentato a Roma il suo nuovo libro "Tieni accesa la scintilla. La nuova dieta che mantiene giovani la mente e il corpo", edito da Mondadori. L'incontro si è svolto oggi presso il Mondadori Bookstore della Galleria Alberto Sordi. Mara Venier ha dialogato con l'autrice, approfondendo i temi al centro del volume, e ha scherzato: "Mi onoro di presentare il libro della mia amica Rosanna Lambertucci. Vi dico subito che quello che mi consiglia lei io non lo seguo". "Secondo me abbiamo fatto l'abbinata vincente, perché io sono esattamente il contrario di quello che fa Mara - ha dichiarato l'autrice - A parte gli scherzi, questo libro secondo me racconta un sacco di cose utili, sono state utili a me per arrivare fin qui e spero siano utili per chi lo leggerà". xu1/sat/mca1