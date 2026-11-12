Mattarella riceve i campioni paralimpici 2026 “Riconoscente per l’esempio che date”

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i campioni del mondo paralimpici 2026. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis e gli atleti vincitori delle medaglie d'oro del para-Triathlon e del Tiro a Segno, Serena Banzato e Tommaso Starec. Al termine, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. "La cosa importante, accanto ai successi, alle medaglie, che naturalmente fanno piacere e sono state numerose quelle che avete conseguito, è il fatto che il vostro esempio avrà convinto molte ragazze e molti ragazzi a impegnarsi nello sport paralimpico. Ecco, anche di questo vi sono riconoscente" ha detto il Capo dello Stato. "Vi ringrazio, perché questo è un traguardo di straordinaria importanza per tutto il nostro Paese. Ci sono talenti inespressi, ci sono campioni paralimpici che non si esprimono, che hanno bisogno di avere la possibilità di farlo. Vi sono naturalmente delle difficoltà da superare, ci sono degli ostacoli. Uno è l'insufficiente rete di strutture che occorre intensificare, perché venga offerta a tutti la possibilità di misurarsi con lo sport, non necessariamente a livello di campioni del mondo o europei o di vincitori paralimpici, ma a livello di partecipazione, di impegno personale. Ci sono ancora pregiudizi da sconfiggere e rimuovere in tutti i Paesi, anche nel nostro. Vi sono anche esitazioni in tanti giovani, ragazze e ragazzi, che frenano se stessi rispetto all'impegno poter di spiegare dello sport. E vanno, per questo è importante convincerli, vanno sollecitati a misurarsi, a impegnarsi, perché questo è una forte affermazione personale. In tutto questo, nel superare questi ostacoli, lo sport è uno strumento straordinariamente importante. Ed è per questo che il vostro ruolo è trainante nella vita del nostro Paese". gm/azn (Fonte video: Quirinale)