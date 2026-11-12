Polmonite, un’installazione per sensibilizzare sulla prevenzione

GENOVA (ITALPRESS) - Due polmoni gonfi d’aria, collocati negli stretti vicoli di Genova e Macerata, per richiamare l’attenzione sull’importanza della salute respiratoria. È l’iniziativa promossa da MSD Italia in occasione della Giornata mondiale della polmonite, nell’ambito della campagna “Non puoi più aspettare”. L’installazione è stata allestita a Genova in vico Morchi e a Macerata in traversa Armaroli. Un’immagine simbolica per ricordare che la prevenzione non può essere rimandata, soprattutto nei soggetti più vulnerabili: neonati, persone con patologie croniche e over 65. Al centro della campagna la vaccinazione anti-pneumococcica, indicata dagli esperti come fondamentale strumento di prevenzione e garantita gratuitamente dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale per le categorie previste. f32/mgg/gtr