Automotive, Vavassori “Per il rilancio della filiera ognuno deve fare propria parte”

MILANO (ITALPRESS) - "Siamo veramente oramai oltre qualunque limite temporale per riuscire a sistemare i temi della nostra filiera e ognuno deve fare la propria parte in maniera responsabile mettendoci la faccia". Lo ha detto il presidente di Anfia Roberto Vavassori a margine dell'assemblea pubblica dell'associazione a Milano. xu9/sat/azn