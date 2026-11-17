Home Video News Europa Ucraina, Picierno “Obiettivo guerra anche condizionare opinioni pubbliche Occidente”
Ucraina, Picierno “Obiettivo guerra anche condizionare opinioni pubbliche Occidente”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “L'Italia manifesta una fragilità particolare rispetto ai tentativi di manipolazione cognitiva”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in un punto stampa a Bruxelles a margine di un evento organizzato dal Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. xf4/sat/azn