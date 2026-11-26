FIRENZE (ITALPRESS) – Un uomo ha ucciso la sua compagna a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, e poi, dopo aver raggiunto il viadotto dell’autostrada A1, in provincia di Firenze, nel territorio comunale di Barberino del Mugello, e dopo essersi dato fuoco e aver incendiato l’auto, si è gettato dal ponte. Il viadotto dell’autostrada A1, da quel che è stato ricostruito fin qui, è lo stesso dove lo scorso 3 settembre venne uccisa dall’ex compagno Lorena Isceri. L’uomo in quel caso, Federico Vella, gettò Lorena dal viadotto per poi suicidarsi allo stesso modo.

La vittima dell’omicidio sarebbe una 24enne di origine romena, mentre l’assassino è un 25enne italiano. Nell’abitazione di Ponte Buggianese dove è stato rinvenuto in corpo della donna sono intervenute nel frattempo le forze dell’ordine e il personale specializzato per i rilievi scientifici. Sul caso al momento sono coinvolte due procure: quella di Firenze, dove l’assassino si è suicidato, e quella di Pistoia, dove è stato compiuto il delitto. Il veicolo dell’uomo è stato sequestrato. Il tratto dell’autostrada compreso tra il bivio per la Direttissima e Aglio, la carreggiata in direzione di Milano, è chiuso al traffico.

– foto di repertorio IPA Agency –

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