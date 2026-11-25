FIRENZE (ITALPRESS) – Un testo unico sulla parità di genere che riunisca e renda organiche tutte le normative regionali, il rafforzamento della rete antiviolenza e un investimento sempre maggiore sulla cultura e sull’educazione per contrastare gli stereotipi e promuovere un cambiamento nella coscienza collettiva. Sono i temi al centro degli interventi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessora regionale alla Parità di genere Cristina Manetti, intervenuti questa mattina nel corso della seduta del Consiglio regionale, che ha aperto i lavori con una sessione straordinaria dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Durante la seduta sono stati letti i nomi delle vittime di femminicidio.

“Il primo obiettivo delle nostre politiche – ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Giani – è formare, soprattutto nei giovani, una coscienza dei diritti. Fondamentale è anche promuovere il ruolo delle donne nella società con scelte che le sostengano su più fronti. Accanto al grande lavoro della rete antiviolenza, che in Toscana conta 28 centri, è necessario un cambiamento di paradigma nella coscienza collettiva, partendo proprio dagli uomini. Stiamo lavorando per arrivare a un testo unico sulla parità di genere che metta insieme tutte le nostre normative e ci consenta di agire in maniera organica per superare gli squilibri ancora evidenti in molti ambiti della società”.

“Come Regione Toscana – ha aggiunto l’assessora Manetti – siamo impegnati su più fronti: dal Codice Rosa al sostegno ai centri antiviolenza, dall’assistenza psicologica alle misure per favorire l’autonomia economica e lavorativa delle donne, condizione spesso indispensabile per uscire da una situazione di violenza. Vogliamo arrivare a una legge quadro che riunisca e riordini tutte le misure regionali in materia di parità di genere e di contrasto alla violenza, dando anche maggiore stabilità economica ai centri antiviolenza”. Manetti ha inoltre auspicato un percorso condiviso per la nuova legge.

“Vogliamo dare un messaggio chiaro su quale sia la posizione della Regione. Ci sono battaglie di fronte alle quali non ci si può voltare dall’altra parte. Su questa battaglia la Toscana deve essere tutta unita, perché siamo di fronte a un’emergenza che possiamo affrontare soltanto insieme, donne e uomini. Non è una rivendicazione femminile: vogliamo una democrazia non soltanto più giusta, ma anche più grande”, ha concluso Manetti.

– Foto Ipa Agency –

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