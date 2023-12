BARI (ITALPRESS) – E’ stata presentata questa mattina a Bari, nel foyer del Teatro Petruzzelli, l’iniziativa “Tutti All’opera”. Promosso dalla Fondazione Petruzzelli, dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia, il progetto ha l’obiettivo di sostenere la raccolta fondi da parte di soggetti privati a sostegno delle attività artistico – culturali della Fondazione Teatro Petruzzelli.

“Scegliere di supportare il teatro più importante di Puglia – si legge in una nota della fondazione – significa contribuire concretamente all’incremento dell’attività artistica, alla realizzazione di varie produzioni musicali e sempre più numerose tournèe, nazionali e internazionali, così da offrire alla comunità stagioni di grande prestigio, oltre che di notevole qualità artistica e culturale”.

Grazie al sostegno dei privati, la fondazione raggiunge l’ultimo parametro attraverso cui potrà essere implementato il riparto del 25% del Fondo Unico per lo Spettacolo destinato alle FLS, ex articolo 1 comma 1 lettera b) del D.M. 03/02/2014, che premia la capacità delle dodici fondazioni lirico sinfoniche italiane di reperire risorse dai mecenati privati. Ad oggi, l’iniziativa ha raccolto l’adesione, tra gli altri, di Acquedotto Pugliese, Megamark, Aeroporti di Puglia, Molino Casillo, MER MEC, Università LUM, Camera di Commercio di Bari, GAEFCC holding, Nuova Fiera del Levante e CO.BAR, quest’ultimo attraverso una importante sponsorizzazione tecnica. Il contributo complessivo è di poco superiore a 1,5 milioni di euro.

“Tutti all’opera” si pone inoltre l’obiettivo di rendere strutturale la campagna di sostegno privato alla Fondazione, con la possibilità di accogliere nuovi donatori nella costituenda associazione “Amici della Fondazione Teatro Petruzzelli”, che sarà resa ufficiale nel prossimo mese di gennaio.

Alla conferenza stampa, oltre al sovrintendente della fondazione Massimo Biscardi, sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio Decaro.

“Quando ero sindaco – ha affermato il Governatore – sarei stato molto felice di avere al mio fianco una regione pronta a sostenere la fondazione così come stiamo facendo noi oggi. Ricordo le difficoltà che avevamo nel rapporto con la Regione di allora: per questo ho tratto insegnamento da quelle sofferenze da presidente della fondazione e siamo venuti incontro all’attuale gestione della stessa proprio per consentire la prosecuzione dell’attività di questa istituzione culturale così importante”.

“Questo teatro – ha proseguito – l’abbiamo ricostruito e rimesso in funzione. Abbiamo difeso la fondazione, la più piccola e la più gracile, da tutti i tentativi di distruggerla. Vi ricorderete i tempi dei commissariamenti basati su banali calcoli patrimoniali e peraltro per somme alle volte ridicole di disavanzo, che le altre fondazioni italiane superavano di 20/30 volte. Ma adesso la serenità di questa fondazione è garantita da Regione Puglia e da tutti i soggetti a essa connessi che sostengono la fondazione dando una mano anche al Comune nella gestione di questa istituzione così importante, alla quale i baresi e i pugliesi sono molto legati”.

“La storia del teatro Petruzzelli – ha aggiunto Decaro – è la storia di un legame sentimentale con la città, nella prima e nella seconda ricostruzione. E’ un legame antico, che cerchiamo di ravvivare e questa campagna di sostegno economico rinnova il legame tra la città e il Petruzzelli attraverso gli enti, le aziende, ma anche i semplici cittadini che vi partecipano cercando di valorizzare il più possibile i maestri d’orchestra, le opere degli anni passati, ma anche le nuove produzioni in questo legame che cerchiamo di consolidare anche per il futuro”.

“Oggi – ha concluso Biscardi – è una giornata importante, perchè dieci imprenditori capitani d’industria della Puglia tra i più importanti hanno deciso di affiancare il Petruzzelli e di renderlo una grande famiglia. Anche la campagna dei donatori privati sta andando molto bene. Lì ci riferiamo al pubblico che da 200 a 25 euro può partecipare con delle donazioni. Nella giornata di oggi invece stiamo incontrando questi dieci imprenditori che, con il loro concorso economico, che è importante, ma soprattutto con quello di idee e di esperienza, ci affiancheranno nel lungo percorso che il teatro Petruzzelli dovrà fare in futuro”.

