Sparatoria in strada a Napoli, 21enne ucciso sotto casa a Miano

NAPOLI (ITALPRESS) – Sparatoria in strada questa notte a Napoli. Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso dopo essere stato raggiunto da un proiettile mentre si trovava sotto casa nel quartiere Miano. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Indagano i Carabinieri.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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