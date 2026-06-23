ROMA (ITALPRESS) – Jeep ha aperto gli ordini di due nuove versioni della Compass, ampliando la gamma del SUV con varianti elettrificate che rafforzano la strategia multi-energia del marchio. Il modello, prodotto a Melfi e progettato a Torino, rappresenta uno dei principali successi globali del brand con oltre 2,5 milioni di unità vendute dal 2006. Secondo Jeep, l’evoluzione della Compass si inserisce nel concetto di “libertà di scelta”, con una gamma che combina motorizzazioni elettriche e ibride per adattarsi a diversi utilizzi.

La nuova Compass 4xe si posiziona al vertice della gamma con una potenza complessiva fino a 375 CV e un sistema di trazione integrale completamente elettrico. L’architettura prevede due motori elettrici indipendenti (EDM), con potenza fino a 157 kW all’anteriore e 132 kW al posteriore. Il sistema è alimentato da una batteria con circa 96 kWh di energia utilizzabile, che consente un’autonomia nel ciclo WLTP superiore ai 600 chilometri. La ricarica dal 20% all’80% avviene in circa 27 minuti.

La versione 4xe è stata sviluppata con un’impostazione specifica per l’off-road. L’assetto è rialzato di 10 mm rispetto alle versioni standard e migliora la luce a terra e gli angoli caratteristici (28° di attacco, 17° dosso, 31° uscita), con capacità di guado fino a 480 mm.

La trazione integrale è supportata da una gestione elettronica avanzata che consente fino a 3.100 Nm alle ruote posteriori grazie al rapporto di riduzione dedicato. E’ inoltre presente il sistema Selec-Terrain, che offre diverse modalità di guida: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud e 4WD Lock.

Accanto alla 4xe debutta anche la Compass BEV Long Range, pensata per massimizzare l’autonomia. Il modello utilizza una batteria da 96,3 kWh con 12 moduli e 192 celle e raggiunge fino a 674 km di autonomia dichiarata.

La potenza è pari a 231 CV grazie a una nuova calibrazione del sistema elettrico. Anche in questo caso la ricarica dal 20% all’80% richiede circa 27 minuti. Entrambe le versioni della Compass sono basate sulla piattaforma STLA Medium e sono compatibili con una gamma completa di soluzioni elettrificate.

La dotazione include la guida assistita di livello 2 di serie e sistemi avanzati di gestione della trazione. L’impostazione generale resta fedele al DNA Jeep, con attenzione alle capacità fuoristradistiche e all’utilizzo quotidiano.

Gli interni sono stati progettati con un approccio funzionale: materiali resistenti all’usura, superfici anti-graffio e soluzioni pensate per un uso intensivo anche in condizioni difficili.

La nuova Compass è proposta in diversi allestimenti. La versione Altitude include cerchi in lega fino a 19″, fari full LED e infotainment da 16″. La Business aggiunge sistemi di assistenza alla guida come la telecamera a 360° e sensori di parcheggio. Al vertice della gamma si colloca la Summit, che introduce fari Matrix LED, cerchi fino a 20″, sedili elettrici, interni riscaldati e illuminazione ambientale.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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