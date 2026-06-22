AVELLINO (ITALPRESS) – Un bambino di 10 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Lauro, nel Vallo di Lauro, in provincia di Avellino. Il minore, secondo una prima ricostruzione, era in sella a una minicross quando si è scontrato con un’autovettura lungo una strada provinciale della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e un’eliambulanza. Nonostante i tentativi di soccorso, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti degli investigatori per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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