Turista morta nel mare di Mondello dopo aver accusato un malore

PALERMO (ITALPRESS) – Tragedia a Mondello, dove nel pomeriggio una turista ucraina è morta dopo aver accusato un malore. La donna aveva 74 anni e si è sentita male mentre si trovava in acqua: vani tutti i tentativi di soccorrerla prestati prima da un gruppo di bagnini, poi dai sanitari del 118 che erano prontamente accorsi sul posto. L’episodio si è verificato nel tratto di spiaggia nei pressi di piazza Valdesi: al decesso ha fatto seguito l’intervento del medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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