Strage di Altavilla Milicia, ergastolo per i tre imputati

IPA44081287 - nella foto i Carabinieri e il nucleo dei RIS a lavoro nell'abitazione degli orrori

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo oltre dieci ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d’Assise di Palermo hanno condannato all’ergastolo gli autori della strage di Altavilla Milicia avvenuta l’11 febbraio del 2024. La pena è stata inflitta a Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca Antonella Salamone, e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5 anni.

Le vittime, ritrovate dai carabinieri nella villetta di Barreca, furono seviziate e uccise in nome di una purificazione religiosa. Coinvolta anche la figlia allora 17enne, della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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