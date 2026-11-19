Turismo enogastronomico, cresce l’attrattività dell’Italia

ROMA (ITALPRESS) - Il turismo enogastronomico si conferma uno dei motori dell’attrattività italiana, con oltre 103 milioni di presenze all’anno e una capacità di spesa superiore alla media generale. Secondo le stime dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio di Isnart e Unioncamere, nell’estate 2026 i viaggiatori mossi dalla ricerca di esperienze legate al gusto hanno speso in media 115 euro al giorno. L’enogastronomia rappresenta una motivazione di viaggio per il 18% degli italiani e il 22% degli stranieri. La componente internazionale costituisce oltre la metà dei flussi, mentre i millennial sono la fascia generazionale più rappresentata, seguiti dalle altre generazioni. La scoperta dei sapori locali si traduce anche in acquisti: circa un terzo del budget destinato allo shopping viene speso in prodotti agroalimentari e vinicoli e quasi un visitatore su due acquista direttamente dai produttori. Tra le attività più diffuse figurano le visite a borghi e città d’arte, le degustazioni in cantine e aziende agricole e la partecipazione a sagre ed eventi tradizionali. sat/azn