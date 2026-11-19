Diabete, dalla prevenzione all’assistenza: la sfida dell’accesso equo alle cure

ROMA (ITALPRESS) - La diagnosi precoce e la possibilità di accedere, senza disparità territoriali, ai percorsi di assistenza e alle tecnologie necessarie: questi i temi al centro di “Giornata Mondiale del Diabete 2026”, evento realizzato a Roma con il contributo non condizionante di Novo Italia, MOVI e Roche Diagnostics. Il confronto, alla presenza di istituzioni, società scientifiche e stakeholder, ha posto al centro il passaggio dalla prevenzione all’assistenza. Individuare tempestivamente la patologia è solo il primo passo. mec/fsc/azn