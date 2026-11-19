Tumore del pancreas, gli specialisti di Humanitas a confronto con i pazienti

MILANO (ITALPRESS) - Ogni nuova conoscenza può contribuire a individuare nuove strade per affrontare una malattia complessa come il tumore del pancreas. È da questa consapevolezza che nasce “Una risposta oggi, nuove possibilità domani”, l’iniziativa promossa da Humanitas in occasione della giornata mondiale del tumore del pancreas, che si celebra il 19 novembre. Nell'Istituto Clinico di Rozzano pazienti, accompagnatori e professionisti dell’ospedale hanno partecipato a un percorso interattivo di informazione e sensibilizzazione e, attraverso domande e risposte, i partecipanti hanno potuto approfondire alcuni dei temi fondamentali legati al tumore del pancreas: dalla prevenzione alla diagnosi, dalle possibilità terapeutiche alle prospettive aperte dalla Ricerca. f12/fsc/gtr