L’economia europea tiene nonostante l’inflazione

ROMA (ITALPRESS) - Nonostante un’inflazione più alta e tassi di interesse elevati, nei primi tre trimestri del 2026 l’economia dell’Unione Europea ha dimostrato una buona tenuta. Nelle previsioni d’autunno, la Commissione rivede al rialzo le stime della scorsa primavera: la crescita del PIL europeo sarà dell’1,4% quest’anno e nel 2027, per salire all’1,5% nel 2028. Per la zona euro, invece, si prevede un +1,2% nei prossimi due anni e +1,3% nel 2028. A sostenere i conti sono stati i consumi, rimasti stabili, e soprattutto la ripresa delle esportazioni, spinta dalla domanda mondiale di componenti per l’intelligenza artificiale e per le infrastrutture di elettrificazione. Frenano invece gli investimenti, penalizzati dal costo del denaro, in particolare nell’edilizia residenziale. Il vero nodo resta l’inflazione. A ottobre, nell’area euro, ha toccato il 4%. Secondo la Commissione, nell’Unione raggiungerà il 3,3% quest’anno e il 3,2 nel 2027, per scendere al 2,3% nel 2028. Il caro vita pesa sul potere d’acquisto delle famiglie e rallenta i consumi privati. Dopo l’energia, nei prossimi mesi potrebbero salire anche i prezzi alimentari, complice gli eventi climatici estremi della scorsa estate. La crescita dell’occupazione rallenta, ma sono previsti 800 mila nuovi posti nel 2026, con la disoccupazione poco sopra il 6%, vicino ai minimi storici. E i salari, seppur di poco, cresceranno più dei prezzi. sat/azn