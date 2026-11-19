Rampelli “Su Pino Rauti falsità e polemiche strumentali per ragioni elettorali”

ROMA (ITALPRESS) – Dai discorsi parlamentari emerge “un Rauti autentico, diversamente dalle chiacchiere al vento e dalle falsità che sono state raccontate, probabilmente, per ragioni elettorali. Se questa iniziativa fosse stata fatto lo scorso anno sono convinto che non ci sarebbero state polemiche perché Pino Rauti è una personalità che è anche apprezzata a sinistra, ha avuto la capacità di individuare prima di chiunque altro, anche a sinistra, dei temi e delle criticità della nostra società che erano nelle corde del bagaglio culturale della sinistra. Non ravvedo motivi, se non di carattere strumentale, per polemizzare rispetto alla mostra. Ricordo che siamo nel tempio della democrazia italiana, che Rauti è stato eletto per 5 volte nel Parlamento italiano, due volte in quello europeo e tutte le volte lo ha fatto con il metodo elettorale più democratico del mondo: il proporzionale puro e le preferenze”. Così il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, a margine del convegno di presentazione dei discorsi politici e parlamentari di Pino Rauti, alla Camera. xb1/sat/azn