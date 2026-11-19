Rauti “Nei discorsi di mio padre temi innovativi, periodo va storicizzato”

ROMA (ITALPRESS) – Quella dei discorsi politici e parlamentari di Pino Rauti è una “pubblicazione che raccoglie la collezione dei suoi interventi come parlamentare nazionale, europeo, ma anche discorsi al Consiglio d’Europa e una sezione con estratti di discorsi politici, congressuali e comizi. C’è un filo conduttore che sono i suoi interessi su temi innovativi rispetto ai tempi, anni 70’ e 80’; ad esempio, si è occupato molto di lotta alle tossicodipendenze, ambiente, demografia, immigrazione, salute, difesa. Inoltre, le battaglie politiche del MSI e anche dei bellissimi e appassionati interventi relativi alle mozioni congressuali. C’è tutto un contesto che va storicizzato, che è quello di una stagione dell’Italia e della destra del '900”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, a margine del convegno di presentazione dei discorsi politici e parlamentari di Pino Rauti, alla Camera. xb1/sat/azn