MILANO (ITALPRESS) – È online la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento del bando ‘Sistemi Verdi 2026’ che assegna 9.417.056 euro a 22 progetti da realizzare nei Comuni delle province di Bergamo (6), Milano (4), Lodi (3), Pavia (2), Monza e Brianza (2), Como (2), Mantova (1), Varese (1), Lecco (1). Obiettivo dell’iniziativa è sostenere la riconversione di strade (completa o parziale) con nuove opere di ridisegno dello spazio pubblico, che incentivino forme di mobilità alternativa all’auto e concorrano alla riduzione delle emissioni di inquinanti da traffico. Edizione 2025 del bando: finanziato interamente progetto a Ospitaletto – Inoltre, nelle scorse settimane, grazie all’economie generate dai ribassi di gara dei progetti della prima edizione del bando, è stato possibile finanziare interamente anche il secondo dei progetti presentati dal Comune di Ospitaletto (Brescia) per l’edizione 2025 del bando, che aveva ricevuto solo un parziale contributo per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Nello specifico, si tratta degli interventi per la riqualificazione di un tratto della via Ghidoni.

“Con questa misura – sottolinea l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione – trasformiamo gli spazi pubblici delle nostre città in luoghi più vivibili, sicuri e sostenibili, intervenendo concretamente per ridurre le emissioni da traffico e migliorare la qualità dell’aria. Mettiamo a disposizione risorse concrete per accompagnare i Comuni nella rigenerazione urbana e nell’adattamento ai cambiamenti climatici. È un impegno che portiamo avanti con pragmatismo per incentivare la mobilità attiva, proteggere le aree più sensibili dei nostri centri abitati e restituire ai cittadini quartieri più verdi e a misura d’uomo”. Il bando ‘Strade Verdi’ di Regione Lombardia sostiene interventi che contribuiscano a incentivare la mobilità attiva come alternativa all’auto, favorendo in particolare gli spostamenti a piedi o l’utilizzo della bicicletta e a ripensare le strade e le piazze dei quartieri, trasformandoli da arterie trafficate in luoghi di interazione sociale, vitalità e ritrovo, restituendo lo spazio pubblico alla comunità.

– foto ufficio stampa Regione Lazio –

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