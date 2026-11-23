ROMA (ITALPRESS) – Le delegazioni dei partiti israeliani Yashar, del premier incaricato Gadi Eisenkot, e del Likud, del premier uscente Benjamin Netanyahu, si incontreranno alla Knesset per proseguire i colloqui volti alla formazione di un governo di unità nazionale. Lo riporta Ynet. Ieri sera, le delegazioni dei due partiti che hanno preso più voti alle elezioni del 27 ottobre hanno discusso per oltre quattro ore. Secondo fonti stampa, finora non è stato raggiunto alcun accordo su questioni sostanziali. Da parte sua, il presidente del partito I Democratici, Yair Golan, ha esortato il leader di Yashar a interrompere i contatti per la creazione di un governo di unità nazionale, scrivendo su X: “È ora di porre fine a queste trattative farsa con il Likud e formare un governo. Serve solo un po’ di coraggio: facciamolo”.

Secondo quanto riferito dall’emittente pubblica Kan, Eisenkot intende annunciare, nel corso delle prossime settimane, di aver formato una coalizione, puntando a sottoporre il nuovo governo al voto parlamentare il più rapidamente possibile. L’obiettivo è ridurre al minimo le pressioni che potrebbero ostacolare il giuramento dell’esecutivo. Nonostante l’assenza di progressi significativi nelle trattative – sia con i partiti ultra-ortodossi, sia con le formazioni a guida araba, sia con il Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu – Eisenkot ha dichiarato di voler comunque tentare di far giurare un nuovo governo. La sua speranza è che, anche qualora alcuni partner non dovessero sostenere l’esecutivo, scelgano comunque di non votare contro, consentendo la nascita di un governo di minoranza che porterebbe Eisenkot alla carica di premier al posto di Netanyahu. Eisenkot si trova in una situazione complessa: ciascuna delle opzioni a sua disposizione per formare una coalizione è stata pubblicamente esclusa da alcuni membri del suo stesso schieramento.

Kan, senza citare le fonti, riferisce che Eisenkot intende annunciare, a sorpresa, la formazione di una coalizione e richiedere una votazione nell’aula della Knesset nel giro di un giorno o due, aumentando così la pressione sui suoi alleati e riducendo i tempi per manovre politiche o defezioni. Dopo aver ricevuto l’incarico, Eisenkot potrà formare la squadra di governo entro il 6 dicembre. Nel caso in cui non dovesse esserci un accordo, il premier incaricato potrà chiedere altri 14 giorni di tempo, fino al 20 dicembre.

– foto IPA Agency –

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