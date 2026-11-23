ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo turco, Hakan Fidan, nel corso del quale i due ministri hanno ribadito l’impegno a rafforzare le relazioni bilaterali, con particolare riferimento alla cooperazione economica, commerciale e agli investimenti. Al centro della conversazione anche gli ultimi sviluppi della situazione regionale e gli sforzi diplomatici volti a ridurre l’escalation, ripristinare la calma e contenere le tensioni nell’area. I due ministri hanno inoltre esaminato gli sviluppi in Sudan. Abdelatty ha sottolineato l’importanza di preservare l’unità e la sovranità del Paese e di promuovere il percorso negoziale, affinché risponda alle aspirazioni del popolo sudanese e tuteli le istituzioni nazionali. Per quanto riguarda la Libia, il capo della diplomazia egiziana ha ribadito la priorità di salvaguardarne l’unità, la sovranità e l’integrità territoriale, nonché di sostenere la coesione delle istituzioni nazionali. Ha inoltre evidenziato la necessità di coordinare gli sforzi regionali e internazionali a sostegno del processo politico, al fine di favorire il raggiungimento di una soluzione duratura che rispecchi la volontà dei libici e preservi l’unità dello Stato e delle sue istituzioni.

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