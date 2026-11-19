Manovra, Meloni “Rafforziamo il sostegno alle mamme che lavorano”

ROMA (ITALPRESS) - "Per molte mamme ogni giornata significa tenere insieme il lavoro, i figli, gli orari, le spese. Un impegno che molto spesso, diciamoci la verità, viene dato per scontato e che invece merita un sostegno concreto. Per questo la manovra per il 2027 prevede di portare il bonus mamma a 100 euro al mese e di renderlo permanente fino a 1200 euro all'anno senza tasse e senza aumentare l'ISEE". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social. sat/gsl (fonte: profilo X Giorgia Meloni)