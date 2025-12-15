WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Siamo vicini come non lo siamo mai stati” alla fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, dopo avere sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei: “Abbiamo avuto una buona conversazione”. “Le cose stanno apparentemente andando bene”, ha sottolineato parlando nello Studio Ovale. “In termini di garanzie di sicurezza, lavoriamo con l’Europa, che avrà una grande parte in questo” ha ammesso, aggiungendo che lo scopo è assicurare che “la guerra non scoppi di nuovo”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).