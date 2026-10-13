Trump “Sia Ucraina che Russia vogliono la fine della guerra, troveremo soluzione”

IPA89640795 - President Donald Trump speaks to members of the media before departing from the South Lawn of the White House in Marine One on October 13, 2026 in Washington, D.C. Trump is heading to Wasilla, Alaska for a midterm campaign rally in support of Senator Dan Sullivan and Representative Nick Begich before heading to Las Vegas, Nevada where he will spend the night. (Photo by Samuel Corum/ Sipa USA)

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In Ucraina “entrambe le
parti vogliono che finisca, solo non sanno come arrivare a una
soluzione”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald
Trump, parlando con i giornalisti. “Vi farò sapere più tardi
maggiori dati, ma comunque anche questo troverà una soluzione e
arriveremo alla fine, perchè entrambe le parti vogliono che
finisca, solo non sanno come arrivare a una soluzione”, ha detto
Trump. All’osservazione di un giornalista sul fatto che “la Russia ha negato la tregua” sui siti energetici, Trump ha replicato che “anche l’Ucraina ha colpito le infrastrutture energetiche”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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