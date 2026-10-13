Trump “Sia Ucraina che Russia vogliono la fine della guerra, arriveremo a una soluzione”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In Ucraina “entrambe le parti vogliono che finisca, solo non sanno come arrivare a una soluzione”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti. “Vi farò sapere più tardi maggiori dati, ma comunque anche questo troverà una soluzione e arriveremo alla fine, perché entrambe le parti vogliono che finisca, solo non sanno come arrivare a una soluzione”, ha detto Trump. All’osservazione di un giornalista sul fatto che “la Russia ha negato la tregua” sui siti energetici, Trump ha replicato che “anche l’Ucraina ha colpito le infrastrutture energetiche”.

L’accordo sul diesel russo “è un accordo per il mondo, non è un accordo per noi”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti. “E’ un accordo per tutto il mondo, non è un accordo che va a mio vantaggio, va a vantaggio della comunità internazionale e farà abbassare i prezzi. Abbiamo già abbassato i prezzi, ma stiamo parlando di un accordo a livello mondiale, non negli Stati Uniti”, ha detto Trump.

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