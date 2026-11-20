WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Israele e Stati Uniti stanno valutando la possibilità di lanciare a breve una nuova offensiva militare contro l’Iran. Lo riferiscono fonti informate sui piani all’emittente statunitense Cbs News, secondo cui il governo del premier Benjamin Netanyahu è preoccupato per la rapidità con cui Teheran sta ricostruendo le capacità produttive di missili balistici e sta trasferendo sottoterra infrastrutture militari e nucleari per proteggerle da eventuali attacchi.

Le forze di difesa israeliane sarebbero pronte a una nuova fase di combattimenti ed è in stato di massima allerta difensiva per rispondere a un eventuale primo attacco iraniano. Netanyahu preferirebbe un’operazione congiunta con Washington, ma non è chiaro se il presidente Donald Trump intenda autorizzare una nuova azione militare e con quali modalità, prosegue CbsNews. Secondo le fonti, gli assetti militari statunitensi già presenti nella regione consentirebbero di avviare un’offensiva in due-quattro giorni dall’eventuale ordine.

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