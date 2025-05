WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. È un grande onore sapere che è il primo Papa americano. Che emozione, e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo!”. Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump su Truth.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).