Trump “Gli Stati Uniti hanno catturato Maduro e la moglie”

Mandatory Credit: Photo by Andrew Thomas - CNP/Shutterstock (16130372k) United States President Donald J Trump delivers remarks during a Hanukkah holiday reception in the East Room of the White House in Washington, DC, USA,. This year's holiday reception was attended by hundreds of guests and supporters . Trump Hosts a Hanukkah Reception - Washington, Washington, District of Columbia, USA - 16 Dec 2025

WASHIGTON (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti d’America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie. L’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi”. E’ quanto si legge in un post di Donald Trump sul
social Truth.
(ITALPRESS).

