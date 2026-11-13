La Salute Vien Mangiando – L’innovazione in odontoiatria

ROMA (ITALPRESS) - Nella nuova puntata de "La Salute Vien Mangiando", Rosanna Lambertucci incontra Paola Cozza, professore ordinario di Odontostomatologia, presidente del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e direttore sanitario della Clinica Odontoiatrica Unicamillus. Al centro dell'intervista l'importanza del benessere della bocca e le innovazioni nel settore degli apparecchi per i denti. sat/azn