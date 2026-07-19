EBOLI (ITALPRESS) – Il cadavere carbonizzato di un uomo di 53 anni è stato rinvenuto in un terreno agricolo a Eboli (Salerno), in prossimità della Strada Statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffi.

A trovarlo i vigili del fuoco, che erano intervenuti a domare un incendio. Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri del NORM della Compagnia di Eboli, personale della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) dei Carabinieri di Salerno, il medico legale e il Sostituto Procuratore di turno. Stando ai primi accertamenti investigativi si tratterebbe di un omicidio.

La vittima, fa sapere la Procura di Salerno, “è plausibilmente identificabile” in L.E, giornalista classe 1973. Sono in corso le indagini per individuare con certezza l’identità del cadavere e per ricostruire la vicenda.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).