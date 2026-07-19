Un uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia a Bologna

BOLOGNA (ITALPRESS) – Un quarantenne è morto oggi in via Svevo al quartiere “Pilastro” di Bologna mentre era sottoposto a un controllo di polizia: a chiamare il 113, come riporta “Il Resto del Carlino”, erano stati alcuni residenti dopo che l’uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze.

Di origine marocchina, avrebbe dato dei colpi alla volante e così gli agenti, alla presenza anche dei sanitari del 118, avrebbero poi spruzzato all’uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi.

L’uomo avrebbe quindi accusato un malore ed è deceduto. “Non hanno avuto pietà! Non hanno avuto pietà per mio fratello!”, racconta la sorella. Restano da chiarire ora la dinamica e le cause del decesso.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).