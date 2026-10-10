Tromba d’aria nel Trapanese, Schifani “Faremo la nostra parte”

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) - "Il governo regionale c'è, stiamo facendo una conta dei danni, faremo la nostra parte, il nostro dovere. Le somme, gli stanziamenti non mancheranno, e interverremo finanziariamente attraverso la Protezione Civile e, attraverso l'amministrazione comunale, perché tutto si ripristini". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo il suo sopralluogo a Marsala nella scuola "Alcide De Gasperi" colpita da una tromba d'aria. xa3/sat/mca3 (fonte: Regione Siciliana)