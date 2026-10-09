Tromba d’aria nel Trapanese, le immagini della scuola danneggiata a Marsala

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) - La violenta tromba d'aria che ha investito il Trapanese ha fortemente danneggiato la scuola media della contrada Terrenove-Bambina di Marsala. Il forte vento ha fatto esplodere i vetri dei piani superiori e inferiori della struttura, facendo cadere anche i sottotetti. Cinque bambini sono portati in ospedali con lievi ferite. Anche quattro insegnanti hanno riportato ferite e sono stati costretti a fare ricorso alle cure dei sanitari. xa3/vbo/abr/gtr