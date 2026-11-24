Tobia “Bisogna sostenere le farmacie rurali, spesso unico presidio sanitario”

PALERMO (ITALPRESS) - "Nessun paziente è troppo lontano. E' il tema affrontato nell’ambito di un convegno organizzato presso il Parlamento europeo dal Pgeu, Gruppo dei 500 mila farmacisti europei, con il Commissario Ue per la Salute, Olivér Várhelyi, e numerosi deputati. Al centro dell'incontro il tema del futuro delle farmacie periferiche, rurali e delle aree interne". Così Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo e consigliere nazionale di Federfarma, che ha fatto parte della delegazione italiana. "Le 65 farmacie della nostra provincia sono un esempio, seguito nel resto del mondo e dell'Europa. Un modello vincente che ha bisogno di essere sostenuto sia dal punto di vista economico e professionale", sottolinea Tobia. vbo/mca3 (fonte video: uff stampa Federfarma Palermo – Utifarma)